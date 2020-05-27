受滯留鋒面及西南氣流影響，南台灣再度降下豪雨，高雄連夜大雨，導致多處路段績淹水，根據高市府水利局統計，有15處積淹水通報，但都已經陸續退水，目前僅剩前鎮區三國通道，以及小港區沿海路積水未退，市府團隊27日上午也將「0527豪與應變中心」提升為二級開設。

連夜豪雨下得又急又快，目前高雄降雨量已經突破250mm，市府先前接獲較嚴重淹水地區為前鎮區三國通道、小港區沿海路、楠梓右昌、鹽埕區七賢三路、前鎮區中華凱旋路口、大樹區瓦厝街，淹水高度大約都在10公分左右，目前都已經陸續排除，現在僅剩2處尚未退水完畢。

據了解，市府水利局稍早接獲通報，大樹區瓦厝街大淹水，經過勘察，發現疑似是因為水利會閘門未開，導致排水不及，造成淹水，相關人員將閘門開啟後，淹水問題很快就排除。

國道一號三國通道草衙、金福路口因為淹水封閉北上車道，但以往此路段僅限大客車出入，所以本來就比較少小客車從此閘道進入，只影響到少數小客車，目前並無塞車狀況，而南下進入草衙的車道並未封閉。

(中時 )