新光肺炎疫情趨緩，台灣截至昨日已連續44天沒有出現本土病例，防疫成績高居世界前段班。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，他3年前有感而發說出「台灣需要WHO，WHO也需要台灣」這句話，3年後的今天，台灣因著防疫有功，國際聲量提升，WHO也不得不重視台灣，國際聲量越高，進入的可能性就越高，台灣沒必要卑躬屈膝地參與WHA，但卻要帶著貢獻進去。

陳時中今早出席HitFM節目專訪，提及台灣的國際聲浪時指出，3年前他接受同一節目專訪時，有感而發說出「台灣需要WHO，WHO也需要台灣」這句話，不但是我們需要他們，有一天我們也要讓他們需要我們。疫情期間，這句話不斷在他腦海中重現，他並沒有忘記。

「Taiwan can help」意思是在體制上、制度上可以幫助其他國家，陳時中說，起碼現在台灣的聲量越來越高，很多國家都非常好奇，若能進入WHA，就會有學習的可能性，台灣沒必要卑躬屈膝地進去，而是帶著貢獻進去。

過去WHO都沒有在正式場合對台灣做出回應，但現在秘書長譚德塞也會出門說台灣罵他，這樣的舉動意味著台灣的聲量高，引起了WHO的重視，而他們也不得不重視台灣。陳時中說，今年國際媒體對台灣的邀稿比過去積極，版面也比過去大，目前已有許多國家表明支持台灣參與WHA，國際壓力越大，台灣未來參與的可能性也越高。

(中時 )