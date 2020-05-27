行政院擬推出振興券促進消費，國民黨上午開「振興券難振興」記者會，點出「給太少、發太慢、太複雜、太沒力」等四大問題，並以先前「紓困方案」細節太多，項目太雜，讓申請的民眾抱怨連連為例，指「振興方案」重蹈覆轍，不僅人民實拿金額不多，發放時程拖太久，領取及使用的方式更是繁瑣複雜。國民黨批判從酷碰券到振興券，凸顯中央無能，呼籲振興措施應以「快速、直接、簡單、有效」為原則，才能真正促進消費、振興經濟。

文傳會主委王育敏說，振興券初步規劃是每人花1000元可換3000元振興券，沒有排富及年齡限制，但實際折抵後，每人僅實拿2000元消費補貼，對比馬英九政府時期推出3600元消費券，相差快一倍，若依民進黨批評3600元消費券效果有限的邏輯，補貼金額更少的振興券能有多少效益？

國民黨文傳會主委王育敏。(黃世麒攝)

她指出，因疫情衝擊，國內消費市場幾近萎縮，促進消費是振興經濟的當務之急，不僅國民黨倡議應排富發現金6000元，全民消費救經濟，多位工商團體領袖也呼籲加碼到5000元。政府希望民眾多消費，就應提供更大誘因，提高民眾消費意願，振興經濟才有效果。

此外，據行政院初步規劃時程，振興券6月初宣布規畫，6月中啟動預約，預計7月暑假正式上路，但按行政院長蘇貞昌宣布，「若6 月7日仍零本土病例，將擴大開放國內正常生活」，顯示6月初國內疫情應能平緩，民眾生活限制可望解禁，進入振興經濟階段，政院卻要 7月才啟用振興券，根本緩不濟急。

王育敏說，經過五個多月疫情肆虐，國內經濟跌入谷底，很多商家歇業，4月份失業率達4.03％，創下近7年同月新高紀錄，政府的振興腳步若瞻前顧後、裹足不前，可能讓更多產業撐不下，也讓許多陷入困境的百姓難以為繼，連民進黨立委都要求6月開始發振興券，顯示振興作為應及早施行，才能創造期待效益。

此外，行政院研擬振興券發放，不僅要發實體券，也要結合行動支付、電子票證和信用卡等多軌方式領取和使用，或許多軌使用方式立意良善，盼觸及更廣，但相關細節卻複雜繁瑣，除了使用限制多，哪些可消費？哪些不能消費？讓民眾無所適從之外，包括如何折抵？誰承擔手續費？能否找零？等防盜用門檻問題，她強調「細節訂得越多，混亂一定越多」，政府應有更簡明的規範與說明，否則振興券只會變成換名稱的「酷碰券」，使用上若仍複雜難懂，也只會降低民眾消費意願。

對於振興券不給力，王育敏指出，疫情逐步趨緩，振興經濟是下階段重點工作，但金額太少、動作太慢、程序繁瑣，讓疫情後促進消費、振興經濟的效益大打折扣。許多地方政府已等不及中央慢半拍，紛紛出招救經濟，例如高雄市長韓國瑜即宣布，6月1日起推出消費發票抽獎、景點免費、發放50萬張50元消費抵用券等，也發起「寄助高雄」活動，希望疫情趨緩之際，大家一起刺激買氣，協助高雄經濟復甦。

她認為，許多地方政府已超前部署振興方案，提出更有創意、更實際的振興措施，呼籲政院不應等到疫情趨緩後，才匆忙規劃振興作為，時間拖越久，效果越遞減，反而事倍功半。

王育敏強調，從蔡政府想推酷碰券，遭民意強力反對而胎死腹中，以至現在的振興券，都凸顯中央無能。世界各主要國家都以發現金來紓困振興、刺激消費，但蔡政府始終不願意接受國民黨「發現金、救經濟」的建議，又因「馬英九情結」而排斥直接發放消費券，但振興券的規劃仍有不少問題，促進民間消費的效益難以評估。希望蔡政府拋棄成見，以人民利益為最優先考量，快速、直接、簡單、有效的振興方案，才是解決當前問題的最好方式。

(中時 )