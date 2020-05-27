CommScope發表一款可提供網路情報與簡化服務穩定性的全新雲端服務 ─ RUCKUS Analytics，使擁有複雜網路的企業能主動改善其用戶體驗。這項新的服務建構在具專利技術的機器學習 (ML) 與人工智慧 (AI) 基礎上，能加速疑難排解、提供全方位的網路能見度，並自動判別影響服務的問題，其中最獨特的功能是能將問題依其嚴重性分類，讓代管服務供應商和企業IT團隊能優先解決最緊急的問題。

IDC企業網路資深研究分析師Brandon Butler表示，在複雜的企業網路中，將進階分析工具應用在大量網路資料上所帶來的效益是多方面的。經過適當處理後，來自網路分析平台的深入洞察力遍及整個網路，甚至深入至單個組件，可讓企業獲得無與倫比的能見度，隨時瞭解網路中正在發生的事。同時，網路分析工具也能讓IT部門更積極主動、降低技術支援中心的成本、改善營運效率、並且善加保護企業環境。RUCKUS Analytics服務提供了深度的精闢見解，並為企業網路環境提供服務保證。

CommScope的RUCKUS Analytics能夠與自建的RUCKUS控制器、私有雲和公有雲控制器等管理架構直接整合，不需要額外安裝現場資料收集工具。

RUCKUS Analytics的特色包括：機器學習與人工智慧 - RUCKUS Analytics中的Incident Analytics模組提供IT快速回應問題的工具，以防止異常問題升高到影響服務品質的程度。

用戶端疑難排解 - Client Troubleshooting模組能提供IT團隊用戶端連線的全貌，並可往下深入至特定故障點，可以迅速且充滿信心回應使用者提報的網路問題。

網路情報 - Network Health Monitoring模組能讓IT團隊同時測量效能與服務等級協議 (SLA) 之間的落差，忠實反應使用者的需求。

整個網路的能見度 - 直覺式的頂級儀表板，可提供IT每一個據點網路運作的所有畫面。

資料視覺化 - Data Explorer模組是業界獨一無二的工具，能讓IT利用拖放功能輕鬆建立自訂的儀表板。

規劃與報告 - Report模組將12個月的歷史資料整合在雲端，讓IT團隊能夠從網路元件擷取資料，甚至是裝置層級，並建立指引網路相關決策所需的趨勢。

(工商 )