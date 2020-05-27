對比現在女性大多晚婚，將自我追求排在成家之前，以前的華人女性大多年紀輕輕就結婚，大部分可能在13、14歲的青春期階段，就被安排嫁人。到底是什麼原因，使古代中國女性年紀輕輕就要走入婚姻？有專家表示，減輕家裡負擔、以前人壽命較短，使婚配往前移、不同朝代的政策使然以及戰爭頻繁，國家有人丁壓力等。

首先，古代是農耕社會，老百姓看天吃飯，而多口之家，糧食往往不夠吃，所以貧窮的農戶就不得不想辦法減輕負擔；最終，嫁女兒就是農戶的最佳減壓辦法；一方面，嫁出去不僅能減少口糧需求；另一方面，還能收到嫁粧，也算是以嫁女兒交換了一些生活物資。

第二個就是健康問題，古代醫療技術水平低，若是女性罹患了今日看似普通的女性病症，在當時可能都是無藥可醫，也意味著生命走到盡頭，因此，為了安全起見，趁早將女兒嫁出去成為了父母的心願。

第三點則是國家政策規定，諸如南北朝時代，北周皇帝宇文邕就曾下旨規定，凡是女子者年滿12就需嫁人；唐朝時期，朝廷允許女子的最晚結婚年齡為14歲；再往前推，漢朝惠帝就下令，漢朝女子長及15歲就必須成婚，若是超齡未婚者，就需處罰5倍糧稅。試想，普通人家要繳交一年的稅都相當困難了，何況是5倍的量，為了避免受罰，當然就得早早將女兒嫁出去。

最後，古代經常兵荒馬亂，男人的多寡決定國家的強弱，為了擴大軍隊，歷朝歷代都會祭出優生政策，因此，很多尚未成年的女孩就成為了目標，才剛進入青春期，就被判定長大成人，早早嫁了出去，一來可幫家族傳宗接代，二來提升國家勞動力、軍力。

(旺報 )