何博文出示2007年、2008年至2018年3張空拍圖。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

何博文出示2007年、2008年至2018年3張空拍圖。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

2007年土地空拍圖，可見屋主建物規模逐漸擴大。（翻攝畫面／許哲瑗新北傳真）

民進黨新北市議員何博文日前在議會質詢指出，新店二叭子植物園區遭民眾私設建物、車庫、道路和水池，甚至濫墾濫伐，規模從2007年起逐漸擴大，市府卻持續放任，諷刺「1坪土地12元，那我也來買！」；對此財政局表示，初步了解主建物為既存建物，照理說其餘設施已在去年認定違建並拆除，本周將開會釐清。

二叭子植物園園區位在新店區安坑雙城路，自然生態多元豐富，是一處充滿天然林與次生林的原始山林，獲「安坑綠寶石」美名。

何博文昨在議會業務質詢，拿出2007年、2008年至2018年共3張空拍圖，發現園區內遭人私設大型建物，且規模年年擴大，從一座大型建物，陸續私設水泥道路、車庫與水池，山坡地從2007年仍綠油油，2018年已成一片光禿，疑似遭到嚴重濫墾濫伐。

何博文質疑，根據財政局提供的資料換算，遭濫墾的土地座落二叭子小段76-51、76-106、76-107，共3筆地號，面積達1464平方公尺，約500坪左右，承租1坪只要12元，「如果一坪12元可以長期霸佔，那大家都來租！」

「一般市民連砍樹都不行，為何這個人可以在植物園內濫墾濫伐？」何博文痛批，本案早有民眾多次檢舉，市府卻持續放任規模擴大，讓人詫異。

工務局長詹榮鋒回應，建物應是早年興建的既有建物，後來擴建、興闢道路，照理說應該是違法的，會再了解狀況；副市長謝政達允諾，1周內找到解決方案。

財政局長李泰興說明，該土地原為新店市公所所有，屋主1977向公所承租土地，2012年北縣升格由財政局接手，重新與其訂定租約，因屋主符合身障資格、自宅使用，租金予6成，以土地申報地價5％換算，每坪約40元，並非何博文所指的「1坪12元」，原則上承租人只要沒有違約，不會突然收回土地。

至於何博文質疑擴建、濫墾濫伐問題，李泰興表示，會由農業局、工務局了解是否違規使用土地，並釐清建物有無申請相關建照，這周會召集相關單位研商，必要的話將到場現勘，若屬違建就拆除，若有違規則要求改善。

財政局副局長郭淑雯補充，這3筆地號中，1筆為林業用地、2筆為水利用地，2018年接獲民眾檢舉，地政局會同農業局、水利局調查，其中主建物興建於1986年，屬既存違建、不需拆除，道路則因早年即為通行動線，加蓋水泥鋪面後不屬違建、不需拆除。

郭淑雯指出，但後續新闢的水池、車庫與鐵門等設施，經農業局、水利局查證後，確定違反《區域計畫法》，去年8月裁罰6萬元，限期改善1個月無果，去年9月已移送拆除大隊，後續拆除作業由工務局接手。

郭淑雯指出，今年5月再次接獲何博文檢舉，但目前尚未到場現勘，正進一步瞭解何博文所指違建，是去年拆大作業後遺留的建物，還是屋主後續新建，周四將開會研商。

(中時 )