微軟(Microsoft)最新作業系統 Windows 10，歷經多年的努力終於在今年 3 月達到了微軟預設的 10 億用戶目標。因此每一次的升級，影響範圍都十分廣大。如果你也正在使用 Windows 10，好消息是等候已久的五月更新(版本2004)終於將在本周開始漸進式推送，如果不想要工作到一半，電腦開始自動升級，快看看應該怎麼自救！

先前根據多家外媒報導，原本 Windows 10 版本 2004(也就是上述的五月更新)，原本預定在 5 月中旬就要釋出。但有外媒指出，因發現針對此版本的零時差攻擊(zero-day exploit)，因此微軟為了提供給使用者更安全的系統，所以將延後推送版本 2004 的時間延遲至 5 月 28 日。拖延了許久，廣大的 Windows 10 終於等到更新預定推送的時間點。

據了解，Windows 10 版本 2004 將是今年升級幅度最大的一次更新，至少包含(1)替虛擬桌面命名；(2)支援無密碼登錄，將裝置登錄選擇設定為 Windows Hello；(3)在Microsoft鍵盤快捷鍵中新增顏文字和表情符號；(4)於搜尋主頁建立天氣、熱門新聞、歷史上的今天、電影新訊等四個快速搜尋頁籤功能；(5)可設定於重新啟動裝置後，自動開啟 Windows平台通用應用程式 (Universal Windows Platform) ；(6)可以雲端下載並重新安裝，簡化 IT 管理等新功能。此外，還包含全新的 Cortana，以及基於 Chromium 的 Edge 瀏覽器等等。

透過巧妙設定，即可暫時避免工作進度被 Windows 10 自動更新打斷。(桌面截圖)

說到 Windows 系統更新，可能不少使用者都有吃過「工作到一半，電腦自動開始更新」的虧。為了避免工作或是學習等重要進度被迫中斷，事實上你可以在 Windows 中先進行必要設定，椅面受害。只要點選 Window 10 桌面左上角或左下角的視窗圖示，選擇「設定」(齒輪圖示)後，在跳出的新視窗中點選或搜尋「Windows update」，便可看見「將更新暫停 7 天」的選項，可保你在接下來七天之內不會因為未預期的 Windows 10 更新而打斷原本預定好的工作進度，有需要的朋友可以先行設定，提早自救。

(科技)