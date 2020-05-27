何鴻燊訃聞曝光。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

陸媒報導何家仍重視血統論。（圖／翻攝自娛理微博）

澳門賭王何鴻燊近年頻傳身體欠佳，昨(26日)他在家人陪伴下安詳離世，享耆壽98歲，昨何家人分享訃聞，除了證實大家長死訊，最後也如習俗列出家庭成員名單，眼尖網友發現，這份名單除了4位何太和何家子孫外，媳婦與女婿都不在上面，去年替何家生下長孫的奚夢瑤也不在其中，推估因是遵循「血統論」。

何鴻燊生前納有4房媳婦和16位子女，已故大房長子何猷光、二房兒子何猷龍、三房兒子何猷啟都曾分別替何鴻燊生下內孫女，而大房長女何超英、大房次女何超賢、二房女兒何超鳳、四房女兒何超盈也都分別替何家迎來外孫及外孫女，而最重要的長孫，去年由四房兒子何猷君拔得頭籌，與超模女友奚夢瑤生下何廣燊，成為第一長孫。

昨何鴻燊病逝訃聞曝光，據《娛理》報導，從何家未將兒媳、女婿放在訃聞名單內這決定可以發現，何家人依舊依循古老的傳統「血統論」，意指在這5000億港幣家產背後，冠夫姓或冠母姓並不重要，有無流著何家的血脈才是重要的標準，網友也回應：「豪門之爭真的看得我頭大」、「我覺得很好啊！正視血緣！」、「覺得血統論很好啊，比起姓氏論」。

(中時電子報)