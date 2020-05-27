民眾領用實名制的口罩僅以信封袋包裝，不利長時間保存。（馮惠宜攝）

國內口罩禁令將於6月1日解除，未來除實名制兩周9片口罩外，民眾也可在市面上買到醫用口罩，唯過去實名制口罩並未依藥事法規範需完整包裝才能販售，回歸自由市場後，口罩業者和藥師都認為未來市售醫用口罩都會有完整包裝；至於民眾領用的實名制口罩可能還是做不到「完封」，台中市健保特約藥局創會理事長陳金火建議，如短時間未拿來使用應以夾鏈袋收好，置放於陰涼乾燥處。

依照藥事法「醫療器材管理法」32條規範，醫療器材商製造、輸入醫療器材，應於最小販售包裝標示中文標籤，並附中文說明書，始得買賣、批發及零售，但因窒礙難行，經中央主管機關公告或核准者，不在此限。過去疫情嚴峻時期，政府徵用市售口罩無論在生產端或是到採實名制領買端都是包裝不完整，需藥師或通路業者自行包裝，其實不利較長時間保存也有污染之虞，也增加販售端重新包裝的困擾，應而藥師建議可以在出廠時做好9片一封裝。

因應國內疫情趨緩，國內口罩禁令6月1日解除，製造端在部分徵用外的產能供給將回歸完整包裝再出廠，除單盒50片裝，目前已知會有5片裝的包裝上市，而口罩品牌大廠CSD中衛也將持續供應色彩鮮豔、花色多元的時尚醫用口罩。

對於過去實名制領用的口罩如未使用該如何保存，陳金火指稱：醫用口罩怕光、怕熱、怕濕，不建議放在信封等紙袋中，最好以夾鏈袋密封放在避光、避濕、避熱的陰涼、乾燥處收藏。

(中時 )