長榮航(2618)今天召開股東常會，通過承認及討論事項，以及完成董事改選，該公司2019年營收1812.75億元，年增0.8％，稅後淨利39.82億元，每股盈餘0.83元，將發放現金股利0.25元。

長榮航2019年客運營收1006億元，年增1.6％，客運承載率81.6％，載客數成長2.3％，單位收益成長0.9％。去年上半年受罷工衝擊，6、7月客收較去年同期衰退18.5％，下半年受反送中運動及陸客來台限縮影響，香港及兩岸航線需求轉淡，經積極轉移運能，開發潛力航線，全年客收維持成長，惟成長幅度不如預期。

去年長榮航貨運營收254億元，年減23億元，年減8.2％，貨運承載率為78.2％，載貨量減少6.0％，單位收益下滑2.3％，主要受到美中貿易談判進展遲緩，以及全球投資信心與市場需求低迷影響。上半年除農曆年前有一波出貨潮外，已無往常明顯淡旺季，下半年貨量雖較上半年增加12.8％，惟市場艙位供過於求，單位收益較上半年下滑1.1％。

長榮航至去年底營運機隊數為84架，包括79架客機及5架貨機，包括交付7架新機，處分2架舊機，並續出租1架777-300ER客機予紐西蘭航空。7架引進新機包括1架777貨機、2架787-9客機及4架787-10客機。

今天股東會上，成為長榮集團經營權大戰戰火的延伸，曾經代表老二張國明的律師吳祝春以股東身份與公司經營高層交鋒，包括對於紓困、防疫等詢問公司經營階層的看法。公司指出，長榮航第1季現金及約當現金約404億元，並已經獲得政府200億元紓困貸款，隨時因應狀況支應。總經理孫嘉明則指出，疫情造成全球商務大幅減少，且各國鎖國防疫，但長榮航為兼顧疫情及國人回台需求，維持一小部分航班，並且充分利用貨機以及成為台灣第一家客艙載貨的航空公司，增加貨收，並減少大採購工程、修繕及廣告行銷費用支出，機上餐飲也簡化，來降低營運成本，度過疫情衝擊。

雙方交戰中，吳祝春詢問客機改成貨機的效益以及疫情6、7、8月會如何，董事長林寶水以「我們的專業是航空經營，不是防疫」，疫情能否趨緩可能要問阿中部長回應；孫嘉明也強調，不是客機改貨機而是客艙載貨，還讓其他公司模仿我們，要股東充分瞭解。整場下來，吳祝春的問題似乎不夠辛辣，經營團隊輕鬆應戰，也讓議事進行相當順利。

(時報資訊)