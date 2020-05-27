新冠肺炎疫情趨緩，苗栗縣內國中小校園開放成各界關注焦點，27日苗栗縣長徐耀昌宣布，30日起平日及假日重新開放校園戶外空間與場地，讓社區民眾散步、運動，但務必遵守校園門禁管理與防疫新生活運動規範。

肺炎疫情爆發迄今，苗栗縣政府為維護學童健康安全，全面暫停開放校園。但考量民眾對於休閒運動的需求，且疫情逐漸緩和，縣府決議重新開放校園。徐耀昌表示，台灣已超過1個月無本土案例，經全方面考量下，30日開放校園戶外空間及場地，民眾可利用清晨、傍晚、假日到校園運動，但校園室內場地仍暫停開放。教育處指出，平日開放時間將按照各校在疫情前規定，原則以上學前、放學後為開放時間。

徐耀昌提醒，因全國疫情持續延燒，防疫不能鬆懈，民眾到校園運動務必遵從各校校園門禁管理的規範及相關防疫公告內容，並落實個人自主健康管理，若有生病、發燒等情形，應避免進入校園，共同把關校園師生健康安全。

(中時 )