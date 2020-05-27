根據Visa研究顯示，台灣民眾對純網銀的興趣十分濃厚，約有三分之二的消費者願意嘗試任一純網銀業者所提供的革新服務。然而，儘管台灣消費者對開放銀行產品服務感興趣，但因為多數消費者不願透過分享個人財務資訊換取這些服務，他們對開放銀行仍持保留態度。

台灣僅有不到一半的消費者（42%）對開放銀行服務感興趣，對於分享個人財務資訊也有許多疑慮。而消費者最感興趣的服務，分別為付款通知提示（69%）、整合銀行與信用卡帳戶（63%）以及即時且具競爭力的理財產品（59%）。

Visa報告中指出，台灣消費者對於純網銀的認知度高達72%，其中最受台灣消費者青睞的純網銀優勢，包括擁有更優惠的利率（58%）、更低廉的手續費（45%）、更好的服務整合（32%）以及更完善的用戶體驗。同時受訪者認為純網銀可能的不便之處，包括缺少實體分行（59%）、服務種類較現有銀行少（56%），以及缺少自有實體ATM（40%）。

開放銀行則是受到全球矚目的另一項議題，且受許多地方政府及金融業界支持。開放銀行使消費者授權其使用的銀行能夠與特定組織分享財務資料。舉例來說，擁有多個帳戶及多張信用卡的用戶可以授權第三方供應商取得他們的銀行和信用卡資料，並為其提供包括整合所有銀行帳戶的交易總覽、支出分析及節約日常支出建議服務等。

當被問及願意信任哪些組織瀏覽個人財務資料時，政府機構與公用事業機構最受信任，淨信任度分別為17%和10%，銀行與電信供應商則緊隨其後。

Visa台灣區總經理趙麗芳說：「保障客戶的個人資料，並極力確保資安，是台灣推動開放銀行或開放API的兩大關鍵，但同步需加強消費者的認知，包括開放銀行或開放API的意義以及運作模式，讓消費者有信心並正確地使用相關服務，這需要整個生態體系成員的攜手合作。」

(時報資訊)