《國際產業》沙國航空31日恢復國內線部分航班 10:342020/05/27 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯航空公司(Saudia)將從5月31日起恢復國內航線的部分航班。 沙國國家通訊社週三表示，隨著新型冠狀病毒的遏制措施放緩，沙烏地阿拉伯航空準備從本周日起恢復部分國內線的航班。 在第一階段，每天將恢復60次航班。 禁止國內旅行、禁止在清真寺舉行祈禱，以及在政府和私人部門工作場所的出席禁令，將在將5月31日起被取消。 (時報資訊) #航班 #沙國 #國內線 #沙烏地阿拉伯 #禁止 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國指控北京阻撓美航班復飛中國 22:332020/05/23 財經 美指責北京刻意封鎖美航復飛大陸航線 23:132020/05/23 兩岸 開齋節奇觀 移工坐滿北車周邊 04:102020/05/25 社會新聞 兩球迷謾罵球員 遭中職全面禁止入場 20:152020/05/25 體育 梅花座售票 拉高機票價格 04:102020/05/26 財經要聞 兩岸客機純載貨 長榮航提出申請 04:102020/05/26 財經要聞 俄羅斯4月擠下沙國 成陸最大原油供應國 11:502020/05/26 兩岸 中信兄弟球迷罵陳鴻文 終身禁止進場看球 14:592020/05/26 體育 港版國安法危害行為擴大 增加活動規範 23:382020/05/26 兩岸 港版國安法與新冷戰 04:102020/05/27 時論廣場 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 大陸對封殺華為著手報復 英國恐先被祭旗 - 財經 只要存到500多萬 就能月領3萬財富自由？ - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 香港恐失金融特殊地位 韓媒爆兩家大廠頭痛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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