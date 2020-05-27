沙烏地阿拉伯航空公司(Saudia)將從5月31日起恢復國內航線的部分航班。

沙國國家通訊社週三表示，隨著新型冠狀病毒的遏制措施放緩，沙烏地阿拉伯航空準備從本周日起恢復部分國內線的航班。

在第一階段，每天將恢復60次航班。

禁止國內旅行、禁止在清真寺舉行祈禱，以及在政府和私人部門工作場所的出席禁令，將在將5月31日起被取消。

(時報資訊)