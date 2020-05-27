春源鋼鐵董事長蔡錫奇，2013年投資1.3億元向基泰建設購買「基泰台大」豪宅，由於基泰建設提出保證代租3年，期間可原價買回的優惠方案，後來房價下跌，卻沒人要負責履約，蔡因慘賠數千萬元，憤而提告基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉及2員工詐欺。台北地檢署調查認為，馮男明知無力履行，卻仍承諾保證買回，27日起訴馮及2員工，另陳世銘獲不起訴。

蔡錫奇控稱，他當時原本不想買基泰台大，是因基泰銷售人員不斷遊說，並找來吉利公司出面，保證願協助找房客出租，且3年內隨時可以原價買回，他才買下17樓1戶與車位，雙方簽約時，除他及吉利公司外，基泰也以見證人身分承諾協助吉利履約。

但後來房價下跌，蔡損失數千萬元，想找吉利履約買回房子，但吉利、基泰公司均未回應，蔡控告基泰董事長陳世銘涉嫌詐欺，檢方一度不起訴，但高檢署發回北檢重查。

檢方二度偵查時，查出吉利公司的股東，全是基泰員工，而且均證稱不知有保證買回房子一事，陳世銘則稱，銷售業務是由總經理馮先勉負責。另檢方因有證人指證，當年因無法說服蔡買房，曾與馮先勉討論，馮提議找吉利當第三人簽訂保證協議，懷疑馮涉入。

檢方調查時，馮否認知情，但檢方依據相關證人證述，認定馮明知無力履行代租3年保證買回承諾，卻主導簽約，將馮改列被告，今依詐欺罪嫌起訴馮男和李姓經理、吉利公司吳姓前負責人3人。

(中時 )