道奇隊今（27）日宣布球團員工全面減薪，但不會裁員或放無薪假。實施的對象是年薪7.5萬美元以上者，最高減薪幅度可達35％，自6月1日開始實施，影響可達數百人。道奇球團在一份聲明中表示，這項措施可保住幾百個職位。

美媒先前報導，今年道奇隊預計虧損2.32億美元，僅次於洋基隊的3.12億美元，意成為大聯30支球隊中第2名的賠錢貨。

事實上，比起其他各隊，道奇隊對員工已經很不錯了。奧克蘭運動家隊決定讓所有業餘、職業部的球探，以及大約4分之3的球員發展部門僱員放無薪假。

洛杉磯天使隊早在19日便宣布，球探部門以及小聯盟人員從6月起休無薪假。其他球隊如馬林魚、光芒隊、紅人等隊更是直接解僱部分員工以節省開支。

大聯盟總裁曼佛瑞表示，這波新冠肺炎疫情造成整個職棒產業減少40億美元的收入，他已同意各球團採取減薪措施來渡過難關。

(中時 )