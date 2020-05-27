國人的消費信心，真被新冠病毒打垮了！中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布109年5月消費者信心指數（CCI），調查的總數為64.87點，不僅較上月大跌8.52點，還出現今年以來連月下滑，下跌水準已逼近2009年全球金融海嘯期間，6項分項指標亦全面同步下跌。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，5月CCI 的64.87點，是民國98年12月以來、126個月的新低點，換算是10年半以來的新低數值，從絕對水準來看，目前六項指標全部偏向悲觀。

CCI調查的六項指標，包括物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財。5月下降最多為「未來半年家庭經濟狀況」，本次調查結果為78.05點，而「未來半年投資股票時機」，本月調查為36.9點，已出現歷史最低點！

吳大任分析，觀察點可以從近期的就業、勞動市場來看，官方公布失業率超過4％，勞工、中低收入民眾的現金紓困申請人數一再增加，十分衝擊一般民眾的心情，造成消費信心節節衰落。

(工商 )