法國總統馬克宏週二（26日）參觀法雷奧（Valeo）汽車零件製造工廠時宣布，法國政府將挹注80億歐元資金給國內汽車產業，雷諾（Renault）汽車將成為此次資金挹注的最大受惠者。馬克宏表示會從預算中撥出50億歐元，以國家擔保形式貸款給雷諾汽車，協助其重振頹勢。

2019年底，前雷諾汽車董事長及日產（Nissan）汽車會長卡洛斯戈恩（Carlos Ghosn）因經濟犯罪棄保潛逃回祖國黎巴嫩，使得雷諾－日產汽車聯盟面臨分崩離析。

自戈恩潛逃後，日產和雷諾便擱置合併計畫，打算各自進行重整。雷諾汽車目前正計畫如何進行20億歐元的成本削減計畫，預計關閉3處工廠並考慮讓巴黎郊外的佛林斯（Flins）工廠轉型。雷諾汽車今天公布將會在2024年之前刪減5000個職位，但不會大幅裁員，而是待員工退休再逐步關閉職缺。

雷諾汽車受新冠肺炎疫情影響，第一季銷售量萎縮47％，加上受戈恩潛逃影響，雷諾及日產汽車皆預算緊縮。法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）22日接受訪問時曾警告，法國政府擁有雷諾汽車15％股份，為該公司最大股東，若法國政府不出手協助，雷諾汽車可能命在旦夕。

馬克宏強調，這筆80億資金旨在鼓勵國民優先考慮購買清潔能源車，「我們不能再等2年、5年或10年，現在就必須動作」。法國政府計畫將提供環保補助（le bonus écologique），讓人民將老舊汽車換成較不會產生汙染的新車。

法國政府的目標是成為歐洲清潔能源車的最大生產國，並期望五年內將產量提升到每年能產出超過百萬台電動車。另外，法國政府也打算鼓勵汽車產業將生產工廠留在法國本土，雷諾汽車已答應未來電動汽車引擎不會如計畫遷廠至中國，而是會留在克雷翁（Cléon）工廠製造。

(工商 )