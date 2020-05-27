疫情緩和，房市520檔期陸續有新案傳出開紅盤的喜訊。業者指出，「新莊海悅花園」傳出捷報，規劃可售戶100戶，訴求國際精工建材移植上新莊，每坪開價39.9萬元，不僅自329檔期至今，來人預約突破500組，目前更已熱銷達5成的亮眼成績。

台灣疫情趨緩，「零確診」持續加持，防疫措施也逐步解禁，近期房市也隨之解封，不少短期觀望的剛性需求逐漸出籠，看屋人潮、買氣皆大回升3成，建商全力衝刺520檔期，北台灣推案量高達2400億元。

其中，新北市更衝破千億元，尤其機捷、環狀線開通，大幅推升新北房市，更讓有「3捷優勢」的新莊，躍居為今年房市黑馬，加上新北產業園區議題、「宏匯廣場」預計7月開幕，讓鄰近上新莊副都心、頭前重劃區平均房價，站穩4字頭，預售新案則衝上5字頭。

至於上新莊舊市區，發展純熟，除供給各大重劃區生活機能，捷運商圈內近年也吸引不少自住客購屋，業者表示，預售指標新案站穩5字頭，市區商圈周邊新案也如雨後春筍，推升平均房價也衝破4字頭。

科達機構董事長賴建程表示，國內疫情趨緩，自5月開始，全台整體看屋人潮相較前兩個月大增2~3成，不僅今年北台灣又以新莊區1~4月建物買賣移轉量累計1869棟最多，成為新北市交易量冠軍，而繼329檔期後，建商全力衝刺520檔期，新北市衝破千億元案量，包括板橋江翠北側、新店央北、三重仁義與二重疏洪道、新莊副都心皆是主力戰場。

他指出，新莊除有副都心新案輩出，在上新莊市區商圈也很有看頭，指標新案站穩5字頭以上。如上新莊市區Q2進場有預售案「富都新庄」每坪開價52萬元。

至於緊鄰市區商圈的新案，也瞄準520檔期正式公開，包括上新莊新泰路兩旁有新案「新泰陽」，開價45萬元，以及由海悅國際（2348）、科達機構合資的「海研建築」，推出首案「新莊海悅花園」，預計5/23正式公開。

「新莊海悅花園」每坪開價39.9萬元，不僅自329檔期至今，來人預約突破500組，目前更已熱銷達5成的亮眼成績。

據科達機構統計，上新莊單價每坪38~50萬元指標社區，共達31個。其中，每坪38~40萬元有8社區，集中歐洲村重劃區，房價每坪40~50萬元有19個社區，重劃區周邊則以「 家家富富」、「璽園」、「鳳凰花園」、「永鼎國璽」每坪成交45~47萬元最高。

至於每坪達50萬元以上，則有4個指標社區，包括「富貴中華」、「傳家尊爵」、「永鼎帝京」、「泰舍至善元」每坪也逾50萬元，多集中舊市區「新泰中正路商圈」，以「富貴中華」平均每坪逾56萬元最貴

若觀察上新莊5年內新成屋、在售新案房價每坪41~56萬元，今年預售新案則有「富都新庄」每坪開價52萬元，「新泰陽」開價45萬元，唯獨「新莊海悅花園」開價僅落在3字頭，開賣2天已售5成，預料將掀起一股搶購潮，有機會挑戰3~4個月內完銷。

(工商 )