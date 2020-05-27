香港影帝黃秋生受邀來台拍攝公視療癒劇《四樓的天堂》，遵守中央流行疫情指揮中心規定，於26日結束14天的居家檢疫，出關後旋即進劇組，展開密集拍攝準備工作。黃秋生讚台灣防疫政策「非常好」，也感謝大家的關心。

黃秋生透露，居家檢疫期間作息相當規律，每天就是起床、喝咖啡、看劇本，中午做個簡餐、泡茶、敷臉、做運動，以及做晚餐、彈吉他、看電視，尤其他對台灣的酒店管理和外送印象最為深刻：「酒店管理好好，更貼心送上茶具和吉他。台灣外送也超快超好，可以完全宅在家沒有煩惱！」出關後，他最想試試美食節目上推薦的台灣冠軍滷肉飯！

《四樓的天堂》為公視劇本孵育計畫作品，黃秋生在劇中飾演神秘的推拿師，一雙手不僅能治癒身體傷痛，更能療癒背後所隱藏的心靈創傷。黃秋生說，先前在香港演藝學院就讀時曾學過簡單的按摩放鬆手法，也和（武術）師傅學過跌打。對於第一次演出推拿師，他十分期待，也會向劇組安排的推拿師顧問學習。

這次他來台灣工作，在網路上和網友互動，還透露準備入籍台灣，引起不少台灣影迷熱烈歡迎。《四樓的天堂》為黃秋生接演的第一部台灣戲劇，他表示：「雖然還沒正式開始工作，不過感覺很快樂，希望以後有更多機會！」他也希望大家能給他些時間、空間，專心拍戲。

(中時 )