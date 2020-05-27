台灣防疫有功，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一躍成為大紅人，人氣直線上升。他今接受HitFM專訪時，被問及現在支持度和蔣介石差不多，他表示，一時之間是有可能，但是長時間來看就說不定。若接下來疫情結束，他的知名度下滑，這樣也很好，意味著完成了時代的任務。

陳時中今早出席HitFM節目專訪，節目主持人表示，現在陳時中的支持度很高，已經和蔣介石差不多。陳時中表示，一時之間是有可能，但要看多長時間，長時間就要再看看。以前的他民氣沒這麼大，他直言名氣大的確有一點點困擾，大家都認識他，想當熱情。

至於會不會擔心疫情結束後，大家都不認識陳時中，他表示，這樣也很好，就意味著時代的任務已經完成。因陳時中的媽媽在疫情開始前過世，是否應該要對她說一聲「我做到了」？對此他說，從小媽媽就一直認為他會表現的很好，媽媽在世時也常常會給他講小時後的故事，例如某次爸爸出國，家裡少了嚴格的大人，調皮的他那段時間都過得相當快活。他也透露，雖然爸爸很嚴格，但是爸爸卻不會打人。

(中時 )