一名梁姓男性，平時有戶外運動的習慣，假日在家小酌怡情，某日喝酒時，一起服用醫師開立的NSAIDs類止痛消炎藥，緩解日前運動拉傷的疼痛感，沒想到竟然解黑便，嚇到趕緊就醫治療，經診斷為胃出血。

藥害救濟基金會指出，當酒精（乙醇）進入人體後，會透過體內的乙醇去氫酶及Cytochrome P450酵素（以下簡稱CYP450酵素）代謝成乙醛，而乙醛是一種毒性物質，除了引起頭痛、心悸、嘔吐、宿醉，也有致癌的風險，乙醛須再透過酵素（乙醛去氫酶）代謝成乙酸，最後形成二氧化碳與水，排出體外。

一旦飲酒時併用抑制乙醛去氫酶的藥品，可能影響酒精在體內的代謝，導致乙醛堆積，因而發生臉部潮紅、噁心、嘔吐、頭痛等類戒酒反應。另外，因CYP450酵素同時也是人體內藥品代謝的主要酵素，而酒精也可能會抑制或誘導CYP450酵素；因此，當酒精與藥品併用時，可能會導致藥品在體內的代謝被抑制，因而增加藥品血中濃度，提高不良反應的發生風險和增強藥品毒性的可能。

另一方面，長期飲酒也可能誘導CYP450酵素生成，促進藥品代謝，導致藥品血中濃度下降，因而無法達到預期的治療效果，此外，也可能使藥品較易轉換成毒性代謝物造成肝損傷。

除了影響代謝，酒精與具中樞神經抑劑作用的藥品併用時，也可能發生協同（synergistic）的效果，增加中樞神經抑制的不良反應，比單獨用藥的影響更大，嚴重時可能有意識障礙、呼吸抑制等致命的風險。

依文獻發現，眾多藥品會與酒精產生交互作用，且影響程度不一，若正在服用以下藥品，切勿飲酒，否則可能因交互影響而產生嚴重不良反應：

1.止痛藥：非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如ibuprofen、indomethacin、aspirin可能會增加腸胃道出血風險；鴉片類止痛藥，如tramadol、codeine，會增加呼吸抑制的風險；中樞止痛藥，如acetaminophen，會增加長期飲酒者肝毒性風險，甚至是造成嚴重肝傷害。

2.鎮靜安眠藥：苯二氮平類（benzodiazepines）類，如alprazolam、diazepam、lorazepam，非苯二氮平類（non-benzodiazepines）類，如zaleplon、zolpidem、zopiclone，會增強中樞神經的抑制作用，減弱警覺性，發生暈眩、嗜睡、身體平衡與協調能力降低等症狀，在駕駛或操作機械時可能會發生危險，嚴重時甚至會抑制呼吸。

3.抗憂鬱藥：三環抗憂鬱劑，如amitriptyline、imipramine，選擇性血清素回收抑制劑如sertraline、escitalopram，正腎上腺素和血清素調節劑，如mirtazapine，可能會增強中樞神經抑制作用，容易發生鎮靜、暈眩、嗜睡等不良反應；正腎上腺素與血清回收抑制劑，如duloxetine，可能出現嚴重的肝傷害；多巴胺與正腎上腺素回收抑制劑，如bupropion，可能增加癲癇發生的風險。

4.抗生素：metronidazole、co-trimoxazole、頭孢菌素類，如cefamandole、cefoperazone、抗結核isoniazid併用酒精可能會產生類戒酒反應；而酒精也會增加isoniazid代謝而影響療效。

5.降血糖藥：酒精併用metformin可能增加乳酸中毒的風險；併用胰島素則可能使血糖上升或下降，造成血糖控制不良；與sulfonylurea類，如gliclazide、glimepiride、glipizide、glyburide併用，則可能增加低血糖發生的風險，而且還可能造成類戒酒反應。

6.抗癲癇藥：phenytoin、巴比妥（barbiturates）類，如phenobarbital併用酒精，會增強中樞神經的抑制作用；而長期飲酒可能使phenytoin無法達到足以控制癲癇的血中濃度，因而影響治療效果。

7.心血管用藥：酒精併用降血壓藥物如lercanidipine、doxazosin，會增強血管擴張作用，可能出現嚴重低血壓風險；與verapamil 併用會抑制酒精的代謝，增加中樞神經抑制的不良反應。

8.抗凝血劑：酒精併用warfarin可能使凝血時間延長或縮短，國際標準化比值（INR）可能升高或下降，因而增加出血的風險或影響治療效果。

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(中時電子報)