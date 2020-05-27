根據俄羅斯媒體報導，國際滑雪總會宣布俄羅斯越野滑雪奧運銅牌名將契爾諾索夫(Ilia Chernousov)轉籍至瑞士，2022年將代表瑞士參加北京冬季奧運會。

現年33歲的契爾諾索夫，曾在2014年索契冬奧奪得越野滑雪男子50公里銅牌。2016年夏天就不曾代表俄羅斯國家隊參賽過，國際滑雪總會昨日批准他轉籍到另一個國家。（根據規定，運動員只有在正式得到另外一個國家的國籍三年後，才能代表這個國家參加國際比賽 。）

俄羅斯越野滑雪協會主席維亞爾貝對於這件事情表示，雖然尚未收到國際總會的消息，但協會對於契爾諾索夫轉籍沒有任何異議 。

維亞爾貝說，「我知道契爾諾索夫一直在等待瑞士復照，如果瑞士國家隊願意接納他，我們不會反對，或許他會在2年後的北京冬奧上有更出色的表現。」

契爾諾索夫在2014年夏天與瑞士冬季兩項運動員加絲帕琳(Selina Gasparin)結婚，而加絲怕琳曾在2014年索契冬奧拿到銀牌，兩人目前有兩個女兒。

(中時 )