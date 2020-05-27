軟板廠-台郡(6269)多元化產品佈局奏效，受惠於NB及平板需求提升，台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長，儘管有全球新冠肺炎疫情變數，台郡維持今年資本支出32億元，高雄和發新廠將於第4季量產，以因應明年新產品生產，不過美系外資維持台郡「中立」評等，目標價100元。

台郡第1季因產品組合較佳，單季合併毛利率20.5%，年增9.1個百分點，稅後盈餘為3.68億元，年成長220%，單季每股盈餘為1.12元，累計前4月合併營收為68.14億元，年成長14.44%。

受惠於NB及平板有較好的需求，台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。

儘管全球新冠肺炎疫情致使下半年產業及營運狀況待觀察，但台郡維持今年資本支出約32億元，高雄和發新廠亦將於今年第4季量產；根據台郡規畫，今年32億元資本支出，一半用於高雄合發新廠廠房，另一半將用於設備，設備部分有30%到40%為自動化需求。

美系外資報告指出，2020年3月推出的新款MacBook Air配備了新的MPI F-PCB，我們預估，今年第2季營收預估提高11%至58億元，不過，援引新iPhone生產計畫至少推遲4週，從歷史上看，台郡收入在7月有所增加，若新iPhone至少推遲了4個星期，台郡營收可能要到8月才顯示出實質性的月成長，我們認為第3季預估值可能會有所下降，預估第3季營收為78億元，加上定價壓力可能增加，維持台郡「中立」評等，目標價100元。

(時報資訊)