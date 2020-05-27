香港立法會今（27）日恢復二讀辯論《國歌條例草案》（國歌法），有網友發動「大三罷」及包圍立法會活動，警方也不敢大意，加強巡邏。
據《東網》報導，清晨5點半開始，警方發現有人以雜物堵住澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路，企圖癱瘓交通，並在紅磡蕪湖街附近路面發現鐵釘。警方表示，此行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警告立即停止違法活動，否則會被拘捕，已清理多處路障，同時呼籲外出民眾留意最新交通狀況。
清晨5點半開始，警方發現有人以雜物堵住澳寶琳路出九龍方向、將軍澳村外翠林路，企圖癱瘓交通，並在紅磡蕪湖街附近路面發現鐵釘。警方表示，此行為嚴重危害道路使用者的人身安全，警告立即停止違法活動，否則會被拘捕，已清理多處路障，同時呼籲外出民眾留意最新交通狀況。另外，多個港鐵站，包括北角、天后、南昌及香港大學等，遭抗議民眾以硬物刻意阻礙列車車門開關。
凌晨4點左右，警方在黃大仙鳳舞街巡邏，發現兩名可疑男子，兩人一度嘗試逃逸但仍遭攔查，警方起獲一把鎅刀及一把剪刀，因涉藏有工具可作非法用途將兩人逮捕。
深水埗青山道及九江街交界附近，有兩名少年被搜出多個汽油彈、眼罩及頭盔，荃灣沙咀道近咸田街一帶，同時也有兩名身穿校服的學生，遭搜出頭盔及防毒面具等，四人皆被捕。
(中時電子報)
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