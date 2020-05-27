如今事業及生活都在大陸的女星劉樂妍，赴陸發展之前，其實是女團「F4」的團長，曾經有一起奮鬥的夥伴，然最近她卻跟昔日團員Amy(葉庭蓁)槓上，起因是日前Amy受訪揭當年女團內幕，劉樂妍看了新聞爆怒，大爆Amy全身刺青且是老菸槍，還拍過露毛露點裸照，「誰找你呀？你在做夢吧？裝什麼白蓮花啊？」。

Amy雖然是海天保全董座千金，但她自14歲參加選秀追夢開始，就不靠家裡，日前她受訪時表示，會進「女F4」是被劉樂妍找去，指稱即使被批評物化女性，團長仍一直要她們把「吃飯的傢伙」F奶露出來，她認為質感很差，加上家人不諒解，當時身體狀況也差，所以後來解約出走。

報導出來後，劉樂妍氣炸，嗆她「你是最沒資格談質感的人」，直言Amy的汙點不是女F4，而是入團錢早拍裸照，酸嗆「你真的太把自己當回事了」，據《自由時報》報導，Amy坦承過去拍過露點裸照，就為了賺2萬元，揭開內幕表示照片是為給前男友還債拍的，「那時不懂事」，酸爆劉樂妍：「現在她可能又發作，又拿出來寫」。

(中時電子報)