卡洛斯桑托斯、大衛貝爾塔格、埃內斯托塞維利亞在本片卯足全力搞笑演出。（采昌提供）

賣破西班牙雙週票房冠軍的辛辣喜劇《放飛大丈夫》，劇情瘋狂爆笑；兩大哥雅獎男星大衛貝爾塔格（David Verdaguer）與卡洛斯桑托斯（Carlos Santos）更是「恥」度全開賣力搞笑，不僅嗑藥ㄎㄧㄤ到把路邊年邁阿嬤看成年輕辣妹當街撲倒野戰，更在轟趴上牽著一匹偽裝成獨角獸的馬，不小心露出「巨無霸馬鞭」，讓全場驚呼不斷。值得一提的是，曾擔任過派拉蒙製片廠編劇的埃內斯托塞維利亞（Ernesto Sevilla），這回編而優則演，更是犧牲形象，不僅當街裸奔，甚至還被黑道老大抓屌捏蛋，還被迫捧起被切下的蛋蛋大力吸吮，爆笑程度根本《絕命毒師》碰上《醉後大丈夫》，絕對將讓觀眾笑到美叮美噹！

「恥」度全開的爆笑話題喜劇《放飛大丈夫》，由兩大哥雅獎男星大衛貝爾塔格，以及卡洛斯桑托斯同台飆戲。全片ㄎㄧㄤ到讓人咋舌，飾演化學教授的大衛貝爾塔，不僅嗑藥後出現幻象，甚至還把年邁阿嬤當成年輕辣妹當街野戰，逗得阿嬤花枝亂顫；而飾演愛炫耀的媽寶的卡洛斯桑托斯，也在嗑藥後跟爸媽上演瘋狂歌舞戲，甚至還牽著一匹偽裝成獨角獸的馬，在派對上秀出「巨無霸馬鞭」，嚇得小壽星尖叫出聲：「那匹馬多了一隻腳！」片中各種誇張行徑令人發噱，瘋狂又無厘頭的劇情也讓觀眾爆笑直呼：「真是一部『ㄎ一ㄤ』到翻的脫線喜劇！」執導過多部賣座喜劇的導演卡洛斯賽隆（Carlos Theron）更掛保證：「這是一部瘋狂又放蕩的喜劇，全片都是毫無冷場的笑點，保證讓大家從頭笑到尾。」

值得一提的是，曾擔任過派拉蒙片廠編劇的埃內斯托塞維利亞，這回在《放飛大丈夫》飾演一位教書教到爬上單親媽媽床上的家教，不僅在片中解放尺度當街裸奔，更被黑道老大抓鵰捏蛋，甚至還捧起俄羅斯人被切下的睪丸大力吸允！而在片中飾演學生老媽的克莉絲蒂娜卡斯坦奴（Cristina Castano），更是大方解放雙胸，與埃內斯托塞維利亞激情演出火辣床戲！她在訪談中更毫不猶豫地表示：「我與埃內斯托塞維利亞的合作充滿火花，我真的非常喜歡他！」《放飛大丈夫》將在29日於全台爆笑上映。

(中時 )