晟德集團董事長林榮錦遭檢方起訴，任職「東洋製藥」董事長時，將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士的公司涉掏空東洋，台北地方法院將林男判刑10年，但台灣高等法院逆轉改判無罪。可上訴。

林榮錦得知判決結果後發表聲明表示，「東洋一度是我心中最大的驕傲、也是我一路呵護、悉心照顧的事業」「我怎麼可能會做出違背我自己終身投注熱情的事業，更遑論要破壞我一手成就的事業」，他感謝高院法官還他清白。

(中時 )