遭控掏空東洋製藥 林榮錦二審逆轉無罪 11:042020/05/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晟德集團董事長林榮錦遭檢方起訴，任職「東洋製藥」董事長時，將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士的公司涉掏空東洋，台北地方法院將林男判刑10年，但台灣高等法院逆轉改判無罪。可上訴。 林榮錦得知判決結果後發表聲明表示，「東洋一度是我心中最大的驕傲、也是我一路呵護、悉心照顧的事業」「我怎麼可能會做出違背我自己終身投注熱情的事業，更遑論要破壞我一手成就的事業」，他感謝高院法官還他清白。 (中時 ) #東洋 #林榮錦 #製藥 #事業 #掏空 也許您會感興趣 推薦閱讀 IBM新CEO宣布裁員 擴及5州 04:102020/05/23 全球財經 陳耀文知己知筆 製筆工藝別出心裁 04:102020/05/24 生活新聞 股神出清航空股 鍾愛公用事業 04:102020/05/25 投資理財 陸製藥商康希諾 實驗冠狀病毒疫苗顯效 11:402020/05/25 財經 遠航掏空案 檢今聲請延押董座張綱維2個月 18:092020/05/25 社會 菁華街日式宿舍活化 重現花蓮百年林業史 22:502020/05/25 生活 緊急取材》吳朋奉驟逝 55歲仍獨居 一生灑脫不求片酬 13:072020/05/26 娛樂 豪雨成災掏空路基 台鐵台南-保安單線雙向通車 21:512020/05/26 生活 豪雨掏空路基 台鐵台南-保安搶通 05:572020/05/27 生活 晟德董座二審判無罪 林榮錦：雨再大 終究盼到天晴 10:262020/05/27 財經 社會熱門新聞 前空姐美魔女 當詐騙車手2天 刑期比撞死人富少多 - 社會 敦睦艦病毒從台灣帶出去 宅神分析完 網友驚：背鍋了！ - 社會 【錢櫃運動場1】80人擠包廂啪啪啪 KTV默許雜交趴 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 「妳很像我前女友」！她帶男友回家見媽愣住 網笑：不能罵3字經了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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