嘉義地檢署依殺人未遂罪起訴嘉邑行善團前總幹事王貴禾。（廖素慧攝）

嘉義市嘉邑行善團前總幹事王貴禾，懷疑執行長邱楹棟搞怪，導致他提前被解聘，去年10月9日到行善團基金會興師問罪，並從廚房拿出菜刀砍殺邱的頭部、胸部、左上臂等多處受傷，檢察官27日依殺人未遂罪起訴王貴禾。

起訴書指出，王貴禾於2013年3月間擔任嘉邑行善團總幹事，後來與理事長蔡萬華、顧問邱楹棟等人理念不合，漸行漸遠，2019年9月6日行善團開臨時理監事會，臨時動議解聘王，並定同年月30日生效。

王貴禾懷疑是邱楹棟在背後暗中策動，心懷怨恨，10月9日下午王到嘉義市林森東路行善團基金會質問邱「朋友有需要做到這麼絕嗎？我總幹事任期只剩幾個月就要到了，為何要主導理事會將我解聘？」，邱解釋是理事會決定，與他無關。

王怒氣沖沖，到廚手拿菜刀，再衝進辦公室朝行動不便的邱亂砍，邊砍邊說「看你這樣還會不會作怪」、「給你死」等語，邱奮力閃躲，並舉起左手抵抗，造成左上臂撕裂傷10公分併肌肉斷裂、頭皮撕裂傷7公分、後枕擦傷4Ｘ1公分，腹壁、後胸壁也有開放性傷口、左前額骨也受損傷。

王貴禾發現邱0棟頭部及手鮮血噴濺，血流如注時，驚醒恢復理智，懊悔因一時衝動，鑄下大錯，打電話向110報案，並打119呼叫救護車，邱被送醫急救，王貴禾向警方坦承持刀殺傷邱，並交出放在基金會門口前的盆栽的凶刀。

嘉邑行善團於今天下午開記者會，邱楹棟將說明行善團將成立社會福利慈善基金會。

(中時 )