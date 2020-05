《北非諜影》是1942年上映的愛情電影,被譽為史上最成功的經典電影之一,獲1944年奧斯卡金像獎的最佳影片、最佳導演和最佳改編劇本獎,更被美國電影學會在百年百大電影中評為愛情電影之首,至今維持爛番茄99%、IMDb 8.5高分評價,其戰爭下無奈的愛情故事感動好幾代的觀眾。時隔78年,華納兄弟電影將重新上映《北非諜影》,讓影迷重溫這個經歷時間的消磨但卻經典依舊的動人故事。

電影以二次世界大戰的歐洲為背景,敘述當時北非的卡薩布蘭卡由法國所控制,歐洲難民紛紛以此地作為前往美國的跳板,因此充滿國際陰謀和詭計。前美國情報員瑞克於當地經營一間酒吧,與當地各階層相處融洽、極負眾望。有一天瑞克的昔日女友伊莎及其丈夫維克多走進了瑞克的酒吧,兩人回憶起過去、舊情復燃,但最後瑞克選擇幫助伊莎及其丈夫維克多逃離納粹的魔掌,完成捨愛取義的功績。

片中除演員們複雜且細膩的演出及詮釋外,其雋永對白及配樂也令人津津回味。瑞克對伊莎常說的一句祝酒詞「Heres looking at you, kid」(永誌不忘),既含蓄又內藏濃情密意;主題曲「As Time Goes By」也藉著優美動人的旋律,唱出主角間深刻的愛戀情懷,至今仍迴腸盪氣。演出陣容包含由奧斯卡最佳男主角得主、美國傳奇演員亨佛萊鮑嘉飾演的瑞克,兩屆奧斯卡最佳女主角得主、瑞典國寶級演員英格麗褒曼飾演的伊莎,以及保羅亨利飾演的維克多。《北非諜影》6月12日起將在全台54家戲院經典重映。

(中時 )