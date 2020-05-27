受到疫情衝擊，今年的職場充滿著不確定性，儘管大陸的就業市場逐步恢復，但畢業生求職的處境仍不太樂觀。在諸多困難中，LinkedIn「2020年應屆畢業生求職趨勢洞察」顯示，31％的畢業生表示，他們面臨的最大挑戰之一是「缺少職場人脈資源」。

大陸教育部數據顯示，2020年應屆高校畢業生總數將達到874萬人，比去年同期增加4.8％，再創歷史新高。這意味著，求職困難的問題將有更多人要面對，建立人脈更是成為其中的最難題目。

整體來看，人脈資源的強弱與每位求職者成長、生活的地理位置和環境，以及教育背景、過去的工作經歷息息相關。LinkedIn調研發現，生活在大陸一線城市、收入更高、受教育程度更高的求職者，擁有更豐富人脈資源，對未來更有信心，也更容易受到機會青睞。

事實上，大陸職場人雖然重視人脈，卻往往不知道如何建立專業的人脈關係。LinkedIn《全球機會信心指數報告》數據顯示，雖然81％的大陸職場人認為擁有豐富的人脈是獲得成功的重要驅動力，高於亞太地區79％的平均水平，然而，僅有15％的職場人在積極地尋求建立人脈。

在疫情「新常態」下，獲取專業人脈關係的難度進一步加大，以往通過線下校招或實習等方式接觸更廣人脈的機會幾近消失。為了給應屆畢業生提供足夠的機會和場合，「職場人時間捐贈計畫」在職場社交平台LinkedIn上成為焦點。

該計劃倡議職場人捐贈1小時的交流時間給1位應屆畢業生。借助LinkedIn在全球超過6.9億、在大陸已逾5000萬的會員資源，以及學生、導師雙向選擇交流的機制，參與計畫的學生可根據個人訴求選擇導師，與目標行業和企業中的人脈相連；導師也可根據擅長領域和已有經驗選擇，更有針對性地答疑解惑。

面對2020求職市場的不確定性，領英專欄作家、知乎優秀答主葉楠表示，人才招聘依然是剛需，「優秀的核心人才，在市場上永遠是稀缺的，不管有沒有疫情。」

新常態下，當機會不平均分佈，除了尋找和把握，或許應屆畢業生，甚至是廣大職場人，可以另闢蹊徑，通過觀看、參與有價值的討論，獲取大量的行業一手訊息，借各路「行家」之力提升眼界，同時也可逐漸成為高質量內容的生產者，讓那些對未來的思考不只在小圈子裡激盪，提高個人訊息的能見度，待機會主動找上門。

(旺報 )