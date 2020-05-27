7年前擔任台中監獄戒護科管理員的汪姓男子，接受性招待後給特定受刑人「特別照顧」，並為受刑人夾帶違禁品香菸、茶葉，最高法院維持二審判決，認定汪男造成監所內的特權階級，嚴重破壞國家公務員之廉潔形象，依貪汙罪將他判刑4年6月、褫奪公權2年定讞。

李姓男子因貪汙罪入監，李男的友人找上汪男，希望讓李得到特別照顧，2013年10月間，友人先招待汪男去海產店用餐，再續攤去理容KTV，然後讓汪帶舞小姐出場性交易；汪另接受請託，私下購買香菸給趙姓受刑人。

法院審理時，汪辯稱只是轉交茶葉、毛巾等，單純是違反「行政內規」；他坦承有前往吃海鮮、到酒店、帶小姐出場，但費用是請對方代墊，事後他已經還給對方，並無獲得不正利益跟意圖。

台中地方法院依貪汙罪將汪男判刑7年、褫奪公權3年，台中高分院重新認定犯罪罪名及罪數，並考量他的犯罪動機與犯後態度，依對主管事務圖利罪、公務員不違背職務之行為收受不正利益共4罪，各處1年8月至2年8月不等，應執行4年6月，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )