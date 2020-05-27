新北市林口區飲食店李姓老闆25日晚上在自家店後方，發現疑似有不明動物入侵偷食，速向警方報警，林口警分局下福派出所獲報至現場後，發現不明動物捲蓋著鱗片，為保育類動物穿山甲，速通報新北市農業局動保處派員確認其傷勢，再由五股動物之家鄭姓動保員、員警、民眾一起野放，讓牠回歸山林。

飲食店李姓老闆25日晚上在自家店後方，發現疑似有不明動物入侵偷食，速向下福派出所報警，所長藍進發、警員蔡延鎰趕至現場後，為了確保民眾安危，準備圍捕，卻發現不明動物外型奇特、全身覆蓋鱗片，緩緩走過來，原來是隻穿山甲，員警上前圍捕，將牠放入盒子裡，暫時「保護管束」。

由於穿山甲為保育類動物，警方也通報農業局動保處人員前來，確認穿山甲身體無異狀後，再連絡五股動物之家，邀請民眾、鄭姓動保員一同野放這隻貪食的穿山甲，讓牠回歸山林。

林口警分局也呼籲民眾，一同維護台灣生物的多樣性，營造更良善的動物家園，勿任意獵捕保育類野生動物，依《野生動物保育法》第41條之規定，騷擾、虐待、獵捕、宰殺保育類野生動物者，將處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

(中時 )