中央流行疫情指揮中心宣布，6月7日起相關防疫措施可解禁，衛福部長陳時中今天接受周玉蔻電台專訪時親自解釋為何選在6月7日解禁，周玉蔻一聽大讚，部長果然要求特別嚴格，還引述日本媒體形容陳時中是個「誠實又體貼的男人」。

陳時中指出，包括高鐵、電影院、音樂會等6月7日起都不用賣梅花座了，也可以恢復正常吃東西，但還是要戴口罩。至於為何選在6月7日解禁？陳時中解釋，到4月30日，國內就已經過了第一個潛伏期，到6月7日，等於過了4個潛伏期、國內8周都沒有本土病例及大規模或連續性的傳播，連無症狀感染者的疑慮也消除，這時社區大約也都乾淨。主持人周玉蔻聽完大讚，部長果然要求特別嚴格。

陳時中還說，就算現在就宣布高鐵恢復自由座、正常吃東西，他都不反對，搭仍建議搭捷運、電梯時要戴口罩，陳時中強調，4月30日起就開始超前布署的「防疫新生活」，其實是希望將防疫內化成民眾生活的一部分，也是為未來更開放、萬一還有無症狀感染者或有境外移入風險時的最後防線。

陳時中也不忘提醒，即便防疫解禁，但仍要保持社交距離或戴口罩，餐廳若桌距很近、與非特地人士用餐仍要使用隔板。對於陳時中對台灣防疫的貢獻，周玉蔻特別引述日本媒體的形容，問陳時中是不是一個誠實又體貼的男人？陳時中則靦腆回：「嗯…應該是」。

(中時電子報)