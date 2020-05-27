「國民女神」陳妍希周日（31日）將迎接37歲生日，好人緣的她昨在好友楊丞琳、鄭元暢、張書豪、黃小柔、楊欣以及表演老師金勤的聚會中提前慶生，大咖齊聚眾星雲集，不過也有網友歪樓討論，照片看起來超像P圖P上去。

「國民女神」陳妍希這周日（31日）將迎接37歲生日。（圖／本報系資料照片）

陳妍希提前聚會過生日，她感性寫下：「今年的第一個希望就是大家都平安，然後每年都能像這樣聚在一起」，其實這場聚會是由張書豪準備，原來是張書豪去年與陳妍希合作新片《跟你老婆去旅行》時，殺青當天剛好是張生日，陳妍希幫張書豪慶生，讓他很感動，而今年陳妍希生日也讓張書豪幽默直呼：「去年是你在加拿大陪我生日，該還的必須還！友誼長存～」。

黃小柔事後也發文祝福：「可愛又暖暖的妍希 生日快樂 開心的夜晚！愛妳喔」，群星齊聚可見陳妍希的好人緣，粉絲陸續送上生日祝福，還有人已經開始期待陳曉會如何幫愛妻慶生，不過卻有網友指出，合照看起來就像P圖，紛紛歪樓留言：「小綜看起來也太像P的」、「還以為是P上去的」。

(中時電子報)