美中關係持續緊繃，美國持續擬對華為加重制裁力道，旗下晶片大廠海思9月中起，可能就會面臨美國政府全面封殺，聯發科(2454)下半年有機會成為華為最大行動晶片供應商，有鑑於此，法人也看好聯發科今年5G SoC出貨存在上調空間，預估上看4200萬顆。

目前聯發科維持原先對5G智慧機的預估，2020年大陸5G手機總出貨落在1~1.2億支，且長線朝向全球5G SoC市占率40%以上為目標，法人也看好，聯發科在美國加大對華為出手下，今年5G SoC出貨展望存在上調空間、預估上看4200萬顆，且聯發科下半年有機會成為華為最大行動晶片供應商。

不僅如此，也上修聯發科2021年5G SoC出貨預估，自1.25億顆上修至1.45億顆，並分別2020與2021年獲利預期1.1%與5.4%。

聯發科今年除持續衝刺5G外，在4G LTE市場動能也不減，持續以P70、P90等中高階產品搶食高通大餅，除了OPPO、vivo和小米外，因為美中衝突，未來供應華為與三星的4G LTE業務也出現上調想像，即便全球智慧型手機出貨量持續衰退，但聯發科今年4G SoC出貨量有機會力拼和去年持平，且隨著成本結構、產品組合改善，4G LTE業務毛利率也逐漸向平均水準看齊。

另外一方面，聯發科也看好ASIC(客制化晶片)前景，陸續和國際一線大客戶合作，下半年營收成長動能可望隨高毛利AI與ASIC部門為互聯網客戶及新款遊戲機放量而加速，儘管目前ASIC營收占比仍低，但長線發展可期，該領域產品也遠遠超過平均毛利率。

(時報資訊)