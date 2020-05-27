台師大校長吳正己遭校內教授指控校長宿舍、購公務車等違反規定，但教育部次長劉孟奇今天在立法表示，經過調查，台師大被指控的事件，有些有瑕疵、但未違法。不過立委要求吳正己要以高標準要求自己，把自己搞成社會事件的主角，很難看。

立法院財政委員會今天審查國立大學校務基金，包立委民眾黨立委蔡碧如及國民黨立委賴士葆等人，都問到台師大最近發生的事件，要求教育部如果調查完後，應該對外說明，以還原事件真相。

賴士葆表示，台師大用校務基金辦事，卻搞成社會事件，實在很難看。譬如校長購買公務車，原本可以買130萬左右的電動車，但卻買高達150萬的特斯拉，社會觀感不好。

賴士葆建議吳正己，對自己的要求要高一點，才能獲得社會尊重。台師大搞到教授告校長、校長告教授，實在很不像話。

校內教授指控，台師大學1年多前落成的美術館至今未啟用。教育部次長劉孟奇表示，這部分有瑕疵，已請學校加速完成。

至於校長裝修宿舍及購買特斯拉公務車，劉孟奇說，這些都合乎規定，不過校長宿舍同一棟的學人宿舍，目前還在整修中，已要求台師大加速整建。

校內教授夏學理指控，吳正己在5月4日發函校內各院所，要求全校必須在「尚無員額」情況下對外徵才，由校長審查、挑選後才核給員額。夏學理說，音樂家盧佳君（已故前立委盧修一次女）就是在這個腐敗制度下「被做掉」。

吳正己表示，這樣的徵才方式，在校內行之有年。劉孟奇則說，大學延攬人才，屬於大學自主範圍，台師大這樣的徵才規定，屬於重要規章，必須經過校務會議通過，將要求學校補正程序。

(中時 )