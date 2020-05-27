美國政府祭出華為新禁令，外界預期台積電將首當其衝，近期不僅外資大賣台積電，也紛紛調降評等，有投資人持股3張台積電，心裡卻很擔憂，求問台積電是否仍適合長抱，要不要賣掉？對此，專家表示，由於「海思條款」不確定性高，台積電股價難有大表現，且外資持有逾7成，投資人須留意外資動向，再決定手中股票去留。

有網友在批踢踢股版發文表示，最近買股票都賺錢，唯獨買了不賺的就是2330，近期外資不斷出脫台積電持股，且絲毫沒有要回頭的意思，未來在美中相互角力的情形下，台積電有可能成為受害者嗎？目前手中有3張台積電均價296元，很想趕緊殺出，台積電是否已經不適合長抱呢？

君安投顧投資長洪肇相表示，美國「海思條款」發布後，台積電要幫華為代工需要美國核准，哪些項目會核准?對台積電營收的影響程度多少？是市場關注的重心。股價最怕不確定性，加上電子佔大盤比重跌破六成，大型電子股缺乏上攻的資金，因此台積電股價很難有大表現。

美中兩強對立，台積電被迫選邊站，從農曆封關至今，外資賣超台積電共超過63萬張，持股仍有高達75％。大宇國際投顧分析師張宇明指出，台積電今年量產5奈米，並已向3奈米邁進，晶圓市佔54%奪全球半壁江山，就連美國最先進精密戰機F-35，全球只有台積電一家可以生產，競爭對手三星和格芯在背後苦苦追趕，可見台積電依舊保持全球領先地位，股價即使短線震盪，但長期仍具有投資價值。

「台積電最近賣超主力來自中東主權基金，賣了將近70萬張，外資對於台積電的看法兩極化。」亞洲投顧分析師黃世民則認為，台積電目前股價逼近300元，要從獲利能力和基本面來看，以及殖利率有多高來決定未來的方向，由於台積電都是法人持有，一般投資人做長期投資相對較少，假使外資持續賣超的話，手中有台積電股票的投資人就必須謹慎。

(中時電子報)