工業電腦廠融程電（3416）董事長呂谷清表示，上半年營運雖受新冠肺炎疫情影響，所幸去年陸續敲定車檢平板、航太、倉儲物流OEM大單，可望帶動下半年成長動能升溫。法人看好融程電第三季營收可望挑戰新高，全年營收可望繳出雙位數成長、續創歷史新高。

融程電董事長呂谷清表示，公司深耕利基型特殊領域市場多年，近2年積極爭取訂單需求量較大的客戶。隨著耕耘逐步進入收割期，去年成功擊退競爭對手，搶得歐系車廠5年期車檢平板大單，每年訂單需求量可望較往年倍增，預計自6月開始出貨、7月起認列營收。

此外，融程電在醫療領域亦取得突破，去年取得美系醫療器材龍頭設備大單，由於需經FDA認證，預計明年第四季才會開始貢獻營收。此外，航太領域取得500萬美元規模的5年期長單，倉儲物流領域則接獲美系客戶的OEM訂單，預計可望在第四季起放量出貨。

呂谷清表示，雖然新冠肺炎疫情爆發，中國大陸及歐美經濟活動一度停擺，使融程電上半年先後面臨零組件缺料、訂單出貨遞延狀況，營運動能相對偏弱。但隨著各地陸續解封，需求能見度已明顯回升，加上去年取得大單按計畫出貨，對下半年營運展望樂觀看待。

呂谷清認為，受到疫情影響，今年新案成立周期勢必變長。但融程電深耕利基型特殊市場效益顯現，隨著去年敲定大單陸續出貨，今年營收仍可望維持成長。呂谷清表示，台幣匯率強升是目前較大挑戰，希望淨利率能維持14％目標。

對於各領域營收貢獻占比，融程電目標今年汽車檢測／電動車達24％、石化／重車／公共安全等達22％，倉儲物流、工業自動化各占18％，航太10％、醫療應用8％。呂谷清表示，融程電去年歐洲貢獻42％、美國貢獻30％，預期將積極拓展美國市場，未來成長動能看好。

為因應未來營運擴張發展需要，融程電去年斥資4.68億元購入三重624.05坪土地，規畫做為新營運總部使用。呂谷清表示，雖然今年訂單需求增加，但產能不是問題，自建廠辦目前均按計畫進行中，預計2022年下半年完工。

法人預期，融程電第二季營收估與首季相當，下半年成長動能將顯著增溫，看好第三季營收將挑戰新高、第四季持穩高檔。全年營收可望繳出雙位數成長佳績，上下半年比重估達35％：65％。

(時報資訊)