鳥松區中正路路面淹水已經消退。（鳥松區公所提供／林雅惠高雄傳真）

鳥松區中正路因為豪大雨造成路面淹水。（鳥松區公所提供／林雅惠高雄傳真）

南台灣再度受到鋒面影響降下豪大雨，尤其在清晨6點至8點時段雨勢又大又猛，仁武區永宏巷及鳥松區中正路及神農路近瓦厝街路段、大樹區瓦厝街都因排水不及造成路面淹水，機車行經水花四濺，所幸都在2小時後雨勢稍歇後已經消退。

根據氣象局高雄氣象站截至上午8點40分統計，3小時推移累積雨量大於100毫米地區，包括前鎮區：112.5mm／3hr、旗津區：101mm／3hr，而鳥松區在過去24小時雨量為207mm／24hr。

大雨造成鳥松區中正路及神農路淹水，淹水時間約在上午7時25分左右，並於約20分後退水，其中中正路淹水長約100公尺，寬約4公尺，深度約30至35公分。

另大樹區瓦厝街2號橋水利會水利溝渠，因遇強降豪雨而排水不及，導致瓦厝街淹水現象，之後雨勢稍緩，約7時30分後淹水即消退。

此外，為避免豪雨期間民眾上山造成危險，公路總局甲仙工務段27日針對南橫公路梅山口至天池路段實施預警性封閉，不開放通行。甲仙工務段表示，上周豪雨已造成該路段邊坡土石鬆軟發生落石事件，為防萬一，決定實施預警性封閉。

(中時 )