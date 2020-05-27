泰博(4736)今日舉行股東會通，董事長陳朝旺說，新冠肺炎抗原快篩試劑最快將在6月中下旬小量出貨，7月將漸漸放量；額溫槍Q2訂單無虞、歐美解封也許更有利Q3訂單；血糖、血壓產品受惠疫情居家醫療增加，訂單不減反增。

泰博在5月中旬搶先達陣首家取得中研院新冠抗原檢測試劑合約廠商，這1~2週有機會完成干擾物、交互感染物及人體臨床的測試。陳朝旺預期，由於歐盟銷售僅需要自我宣告，6月中以後抗原快篩試劑可以賣歐洲、中東等地，7月出貨可望漸漸放量。至於美國，希望能搶在6月底或7月初拿到FDA的核準，零售價將會訂在25~30美元。

目前全球新冠肺炎疫情有緩和的跡象，未來快篩市場是否會縮小，陳朝旺指出，現在還不敢說，不過應該沒有想像中這麼容易平息，病毒有可能會再變異，也許會變成常態性傳染性的病毒。目前和中研院合作的各家業者中，泰博在檢測比例中營收占比來看還是比較高，其它公司營收占比不到1~2%，而泰博營收占比都到80~90%，既有的客戶群有8、9成的都可以賣這個產品，對未來的銷售有信心。

在額溫槍方面，到4月中之後，台灣市場已經被滿足了，至目前為止，每月額溫槍需求量，比去年沒有疫情的時候多一點點。歐美在封城的情形下，之前其實需求量並不高，不過，解封後群聚多時就會有量體溫的需求，至於美國現在似乎跟著台灣腳步有在量體溫，也會增加市場的需求。

台灣防疫成功，有些政策包括口罩、額溫槍，歐美有些正在防效中，泰博第2季訂單沒問題，第3季訂單還不清楚，要看歐美解封後究竟會不會量體溫，接單也有可能會很好，陳朝旺強調，額溫槍是幾百個零件，製造的程序更為嚴謹，由於現在最大出口國還是大陸仍是要面對價格競爭，公司不願意低價接單，希望能維持較高毛利率。

泰博血糖機業務在去年底落底今年往上，陳朝旺指出，疫情發生後，大家關注重心都放在這上面，理論上血糖及血壓機大部分市場應該會掉一些，過公司訂單沒降反升，反而是受惠疫情讓遠距照顧需求大增，有很多在家上班、醫療需要，公司長期專注在這個遠距醫療領域，訂單反而受惠。

(時報資訊)