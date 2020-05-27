中央流行疫情指揮中心26日宣布，6月7日落實「大規模解封」，北市副市長黃珊珊27日表示，北市除了學校暫時沒有對外開放外，整個解封、幾乎沒有東西再封了，但若北市又出現1例本土案例，那就再回過頭來封，採「解解、封封」方式。

黃珊珊說，現在已超過2個潛伏期都0確診，關於北市解封，幾乎沒有東西再封了，只剩學校暫時不開放，若再沒有新的確診病例，北市希望都能恢復正常的生活與工作，至於中央尚未對公車捷運戴口罩實施解封，因社交距離尚難做到，不戴還是會罰，中央宣布解才能解。

黃珊珊說，6月1日會宣布，只做得到「無法做室內1.5公尺、室外1公尺社交距離就戴口罩」的原則下，很多東西都能解封，包括大型團體活動的人數可調整；至於邊境管制，市府有透過專家與中央開會討論，會請專家去反映。

她說，場館解封會分類好做3個階段解封，但也有可能隨時再封的原則，若北市出現1個本土確診，那就回過頭來封，「解解解、封封封」；另外公家機關自1月27日第一線人員全面戴口罩，這項政策還不打算放寬。

她也指出，防疫期間，有很多人不敢去醫院，連預防針都不敢打，她呼籲大家要正常生活，趁現在疫情舒緩時，該打疫苗及拿藥就去做，該去醫院拿慢性病處方箋或該看病就去。

(中時 )