財政部關務署高雄關今日正式通知台船(2208)取得4艘100噸級巡緝艇建造標案，總金額8.25億元，是台船繼海巡署「15艘100噸級巡防救難艇」、「4艘4,000噸級巡防艦」與「6艘1,000噸級巡防艦」之後，為配合政府「國艦國造」政策，所再次承接的新一輪公務船業務。

台船指出，全案按採購合約，首艘預計簽約後8個月開工，每艘建造期程約25個月，首艘將在111年中交付，4艘預計112年4月全數建造完成。

該案設有夜視系統，可作海上日、夜監視、攝影及錄影等作業，另於甲板室頂部設有可垂直起降無人機停放甲板及燈光照明設施，輔助操作人員得以在駕駛室內透過攝影機觀察無人機停放甲板狀況。台船近年推動多角化有成，隨著商船造船比率逐漸下降、造艦則相對由於海軍新型兩棲船塢運輸艦，及海巡署巡防艦艇陸續開工反向推升營業額上揚，加上海工除了取得興達海基委託供應TP(轉接段)鋼構之外，旗下台船防蝕也成功承攬到56座水下基礎防蝕塗裝工程，今天再加上海關巡緝艇訂單，為公司的造船業務注入新血。

(時報資訊)