投資人對許多國家開始放寬防疫封鎖措施後，燃油需求是否將快速復甦仍感擔憂，以及美中兩國因香港國安法而急升的緊張局勢進一步打壓市場，周三亞洲市場原油價格回落。

目前美國期油跌1.31%，報每桶33.9美元。布蘭特期油跌0.97%，報每桶35.82美元。

隨著更多國家重啟經濟活動，以及主要產油國落實減產協議，投資人看好油市供需將逐漸恢復平衡，周二紐約7月期油收漲1.1美元或3.3%，為每桶34.35美元。倫敦布蘭特7月期油收漲64美分或1.8%，為每桶36.17美元。

為了緩解防疫封鎖措施導致原油需求急凍所造成的衝擊，石油輸出國組織與其減產盟友（OPEC+）同意於5、6月每日合計減產近1000萬桶原油，減產力道創下歷史記錄。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）近來表示，油市可望在兩個月內重返供需平衡。

美國的逐步解封可望帶動需求回升的樂觀預期，是近來推升油價的主力之一，但分析師擔心這樣復甦可能是脆弱的。才剛過完的陣亡將士紀念日假期，通常預告美國開始進入燃油的需求旺季。但澳盛銀行研究中心（ANZ Research）出具報告指出，由於人們不願出遠門，初步數據顯示汽油需求較去年暴跌30%。

部分分析師與銀行預測油市最快於6月達成供需平衡，但歐亞集團（Eurasia Group）認為這樣的預測可能過於樂觀。該顧問公司在報告中指出，疫情反覆爆發與反覆實施封鎖措施的風險很大。即使這些情況沒發生，部分限制措施仍將繼續維持，尤其是航空業。

美國總統川普的經濟顧問庫德洛的發言亦對油價帶來壓力，庫德洛表示，中國強行推動香港國安法是「犯了大錯」，他並表示川普總統「在新冠狀病毒與其他問題上對北京非常不滿，美中貿易協議對他而言已不像以往那麼重要」。中國人大預計將於周四前通過港版國安法。

(時報資訊)