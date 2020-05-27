中國國家衛健委公佈，大陸昨日新增1例上海境外輸入新冠病毒確診個案；無新增死亡病例。至26日止，大陸現有確診病例79例，累計治癒出院病例78280例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82993例。

新增患者在新加坡工作，5月7日自新加坡出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。因有症狀，即被收治入院隔離治療至今。期間曾有血清抗體檢測陽性，但數次核酸檢測結果均為陰性。5月25日市疾控中心再次進行核酸檢測，結果為陽性，5月26日經專家會診，診斷為確診病例。

(中時 )