大陸無本土新增確診 上海增1境外輸入病例 11:212020/05/27 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中新社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國家衛健委公佈，大陸昨日新增1例上海境外輸入新冠病毒確診個案；無新增死亡病例。至26日止，大陸現有確診病例79例，累計治癒出院病例78280例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例82993例。 新增患者在新加坡工作，5月7日自新加坡出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察。因有症狀，即被收治入院隔離治療至今。期間曾有血清抗體檢測陽性，但數次核酸檢測結果均為陰性。5月25日市疾控中心再次進行核酸檢測，結果為陽性，5月26日經專家會診，診斷為確診病例。 (中時 ) #病例 #上海 #檢測 #大陸 #5月 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 一關鍵錯誤 讓美實際確診率偏低？CDC認了 07:002020/05/24 國際 星座理財(5月25日～5月29日)－金牛座（4月21日～5月21日） 投資理財 謹慎為宜 04:102020/05/24 投資理財 星座理財(5月25日～5月29日)－天秤座（9月23日～10月23日） 遠行事務 稍安勿躁 04:102020/05/24 投資理財 星座理財(5月25日～5月29日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 有意購屋 值得進場 04:102020/05/24 投資理財 權證星光大道－聯發科 迎5G手機訂單 04:102020/05/26 證券．權證 政黨財報無延後措施 內政部提醒：5月底前需完成 16:422020/05/26 政治 樹林分局員警伸暖手 助7旬獨居老翁度經濟難關 20:432020/05/26 社會 上海疫後復甦 房價穩中看漲 04:102020/05/27 產業財經 耕興 全力搶攻5G檢測市占率 04:102020/05/27 證券．權證 兩岸熱門新聞 港民發起「大三罷」抗議國歌法 發生多起堵路、罷課 - 兩岸 港人抗議《國歌法》防暴警裝甲車封鎖立法會 - 兩岸 香港「大三罷」抗議國歌法 多人遭捕 - 兩岸 古代女子超早就結婚？4個原因道出真相 - 兩岸 - 旺報 古代女子還未發育成熟 為何13、14歲就要出嫁？ - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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