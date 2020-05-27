罷韓倒數計時，國民黨上午質疑法務部長蔡清祥指罷韓團體盜用法務部logo作文宣說「能原諒就原諒」，警政署長陳家欽把聽說的「黑道監票」傳聞當嚴重情資轉述，令人高度質疑兩位法治關鍵首長在罷韓活動都喪失超然立場、政治染色。國民黨也呼籲高雄市民冷靜思考，韓市府施政表現比陳菊市府好太多，罷韓團體至今都是政治理由，提不出一項韓施政不好，市民應思考怎樣才是對高雄市最好。

媒體上午詢問國民黨高層的動作，是否與韓市府的想法不同，雙方產生扞格？文傳會主委王育敏說，黨中央在罷韓議題完全尊重韓市府規劃及想法，之前都是一些傳聞，黨中央會提供韓市長必要協助。

她說，現在是國機器動起來，法務部長蔡清祥立場顯然偏頗，法務部 logo被盜用卻說「可原諒」，不是部長該有的立場；警政署長陳家欽應針對案件掌握具體情資，但只聽傳聞就當嚴重情資，由其口中轉述，這樣也讓人高度質疑。蔡、陳都是法治關鍵首長，在罷免活動失去應有立場、政治染色，沒凸顯法治人員超然角色，是民主法治的悲哀，國民黨必須把這些情形指出來，政府在6月6日投票有無濫用國家資源，光從蔡陳這兩天表現已失公正客觀性，令人憂慮及擔心。

對於黨主席江啟臣等高層是否南下高雄坐鎮？王育敏說，目前都沒有成案，在此過程中，監督政府格外重要，目前國家單位出現立場不中立或動用國家資源介入，國民黨會時時監督，也呼籲國人一起監督，不要讓政府變特定政黨的工具。

至於黨中央是否請前立法院長王金平協助韓國瑜？王育敏說，國民會一定傾全黨之力協助韓市長，例如本周日黨中央、立院黨團就是會商研議，提出更多方法。王金平也是黨員，以王的高度一定會站在黨這邊，黨中央也會有人持續與王溝通，並持續提供必要資源，讓大家看到韓團隊市政成績，例如近日大雨的積淹水很快消退，顯示韓團隊清淤有成效，也請市民思考怎樣對高雄才是最好的方案。

她強調，罷韓團體沒有一項指出韓團隊市政做不好，尤其與陳菊巾府相較，登革熱作得更好，新冠肺炎零本土案例，高雄的飯店也串連把防疫成績打出來，都是市府小心防疫的成績，呼籲市民要小心、冷靜分析韓團隊有沒有讓高雄更好，不是像罷韓團體為了政治目的，提不出市政面的理由要發動罷免。

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(中時 )