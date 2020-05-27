崔佩儀日前曬出老公為她過母親節照片，當時兩人手牽手看起來感情無異樣。（摘自臉書）

崔佩儀日前曬出老公為她打果汁照。（摘自臉書）

早年以「花系列」戲劇走紅的崔佩儀與韓籍老公Sam在2001年結婚，今（27日）被爆婚姻亮紅燈，週刊報導2003年生下兒子貝克宇後，Sam就沒碰過她，過著17年的無性生活，同時還傳出兩人最近吵到鬧離婚，她懷疑老公與貼身助理搞曖昧，夫妻甚至鬧上律師事務所。對此，崔佩儀稍早大方給出回應了。

崔佩儀先是表示「謝謝你的關心我很好」，對於記者追問是否正在準備辦離婚，她斬釘截鐵說「沒有啦」，經紀人小瑋表示，崔佩儀真的沒有跟老公鬧離婚，夫妻感情也沒有問題，他半開玩笑說：「現在的社會就算離婚也沒有什麼不能講的，如果真有其事的話，我們就會開記者會了啦！」

面對婚變傳聞，崔佩儀似乎不以為意，一早仍照常在臉書分享工作日常，貼出昨晚與台視、三立《跟鯊魚接吻》劇組開心喝殺青酒的許多歡樂照片，她的臉書半個多月前也才曬出老公和兒子為她溫馨過母親節的其他照片。

她5月8日寫到：「老公榨果汁給我喝、兒子幫我按摩，兩個人還特別帶我去買母親節禮物，平常我為這個家的付出他們父子倆都知道，也祝天下偉大的媽媽母親節快樂。」5月10日母親節當天更是曬出與老公十指緊握的親密照，寫著「家人能平安的在一起就是幸福，度過一個平安快樂的母親節」，看不出異樣。

(中時 )