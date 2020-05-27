大陸5G建設不斷推進，近日，大陸全國政協委員、中國聯通產品中心總經理張雲勇表示，支持的媒體格式更多，表現形式更豐富的5G消息（5G簡訊服務），也就是RCS消息，對運營商簡訊業務進行了創新體驗升級，現在正處於測試階段，第三季會正式商用。

此外，張雲勇還介紹了5G創新產品應用的最新進展，包括5G影音答鈴業務，中國聯通已經有3000萬用戶；5G直播，可以讓用戶足不出戶，在千里之外看到聖母峰等地的壯美風光。

先前，中國移動曾短暫上線5G消息APP，關於5G消息是否會以APP形式問世，張雲勇的回應是，他個人建議以簡訊原生的形式商用；同時，他也表示，三家運營商目前只是聯合發布5G消息白皮書，最終方案現在確實還沒有完全定；不過，GSMA標準組織是強烈建議以簡訊原生形式應用，也符合國際慣例。

大陸三大運營商4月發布的《5G消息白皮書》也顯示，5G消息是運營商基礎通信能力的升級，應是5G時代終端和運營商網絡普遍具備的基礎通信能力，在終端上應原生支持，無需用戶下載安裝應用或操作業務開關即可使用5G消息功能。

該白皮書發布時，華為、小米、三星等手機終端廠商均表示積極響應，推動5G消息商用，如華為當時表示6月就可以支持5G消息商用；三星計畫今年內對5G手機全面支持；小米、OPPO表示將首先在定制機型優先適配。

(旺報 )