台中市中台灣電影中心與國家漫畫博物館合建案將於年底完工，文化部卻突然要另覓地點，引起市議員朱暖英的關心27日於市議會提出質詢；台中市政府新聞局長黃國瑋表示，將持續與文化部溝通，現階段雙方合作備忘錄還未終止，期盼回歸備忘錄的精神。

台中市議會27日進行教育文化業務質詢，市議員朱暖英關心文化部打算另覓國漫館地點，市府相關因應措施。

黃國瑋說，市長盧秀燕就任時，國漫館工程已進行8個月，並未變更前市府的規劃，而是執行林佳龍前市長與鄭麗君前部長簽訂的合作備忘錄意向書，持續推動工程進度。現階段雙方合作備忘錄還未終止，市府並已行文期盼文化部回歸合作備忘錄的精神。

市府指出，106年前市長林佳龍任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」將設在中台灣電影中心內，中市府與文化部當年12月份雙方達成決議，由文化部提供國漫館相關需求的基本書件，包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4.45億工程預算，至今仍未到位，期盼文化部能履行承諾，將國漫館留置台中。

(中時 )