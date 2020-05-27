6月港股將迎來網易、京東兩大網路巨頭。最新消息傳出，網易加快入港步伐，將在下周一（1日）在香港招股，且集資額增加至20億至30億美元。

路透報導，網易下周一將在港招股，此次網易採用全電子招股形式，故有望能趕及6月11日上市。對此，網易回覆，不予置評。

同時，消息指出，網易集資額較早前市傳的10億至20億美元進一步增加至介乎20億至30億美元。

網易、京東將於明天(28日)舉行上市聆訊。另一方面，京東則計畫在618購物節當日在港上市，計畫6月8日至11日期間招股。

(工商 )