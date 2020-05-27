網易擬下周一香港招股 傳加碼集資30億美元 11:262020/05/27 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 6月港股將迎來網易、京東兩大網路巨頭。最新消息傳出，網易加快入港步伐，將在下周一（1日）在香港招股，且集資額增加至20億至30億美元。 路透報導，網易下周一將在港招股，此次網易採用全電子招股形式，故有望能趕及6月11日上市。對此，網易回覆，不予置評。 同時，消息指出，網易集資額較早前市傳的10億至20億美元進一步增加至介乎20億至30億美元。 網易、京東將於明天(28日)舉行上市聆訊。另一方面，京東則計畫在618購物節當日在港上市，計畫6月8日至11日期間招股。 (工商 ) #網易 #招股 #京東 #億至 #下周一 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲服務爭霸戰開打 04:102020/05/24 專題周報 迎中概股 港股IPO招股時間或縮短至1天 11:042020/05/25 兩岸 京東赴港掛牌加速跑 5/28進行聆訊 18:262020/05/25 財經 網易、京東 28日闖關上市聆訊 04:102020/05/27 全球財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 陸推港版國安法 外媒：美國考慮2招制裁大陸 - 財經 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 台積電、三星不能沒有它！日企股價一年半暴漲逾500％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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