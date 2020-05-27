大陸國家統計局27日公布，4月份，規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）4,781.4億元，年減4.3％，降幅雖比3月大幅收窄30.6個百分點，但當地工業企業盈利形勢仍要克服考驗。

統計局數據顯示，4月數據反映出大陸工業銷售增速回穩，由負轉正，包括4月規模以上工業增加值同比實際增長3.9％，3月份為下降1.1％。工業企業營業收入同比增長5.1％，3月份為下降11.1％。

而4日，如汽車、專用設備、電氣機械、電子等重點行業改善明顯，數據均有回暖，高技術製造業和工業戰新產業利潤亦大幅回升。

但統計局也稱，雖然4月份規模以上工業企業利潤狀況改善明顯，但受市場需求尚未完全恢復、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業累計利潤仍現較大降幅，盈利形勢不容樂觀。下階段，要積極貫徹落實各項援企助企政策，穩住經濟基本盤，促進工業經濟回升向好。

(工商 )